USAID потратит $10 млн на поддержку гражданского общества в Украине

Временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетний программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.

«USAID начинает новую программу поддержки гражданского общества, рассчитанную на пять лет и с бюджетом 10 млн. долларов», — рассказал Тейлор, выступая на Форуме развития гражданского общества «Точка невозврата» в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, исполнителем программы является украинская организация «Единство» в консорциуме с Украинским центром независимых политических исследований и Центром демократии и верховенства права.