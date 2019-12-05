USAID потратит $10 млн на поддержку гражданского общества в Украине

Временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетний программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.
«USAID начинает новую программу поддержки гражданского общества, рассчитанную на пять лет и с бюджетом 10 млн. долларов», — рассказал Тейлор, выступая на Форуме развития гражданского общества «Точка невозврата» в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, исполнителем программы является украинская организация «Единство» в консорциуме с Украинским центром независимых политических исследований и Центром демократии и верховенства права.
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