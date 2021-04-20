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США предоставили Украине $155 млн «на поддержку развития»

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США предоставили Украине $155 млн «на поддержку развития»

Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн, сообщает во вторник посольство США в Украине.

«Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся: поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев — $34 млн; совершенствование мер по противодействию коррупции — $14 млн; противодействие российской агрессии — $63 млн; укрепление демократии и управления — $44 млн», — говорится в сообщении.

Первая статья предусматривает поддержку восстановления Украины после пандемии Covid-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; помощь в развитии земельного рынка.

Совершенствование мер по противодействию коррупции предусматривает поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций; уменьшение коррупции в сфере здравоохранения и помощь в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов; поддержку платформ электронного управления, упрощающих доступ к услугам и оптимизирующих процесс получения пенсий и пособий.

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Средства на противодействие российской агрессии планируется направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии украинцам, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от РФ путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укрепления украинских предприятий на востоке страны; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации и для противодействия дезинформации.

Укрепление демократии и управления предусматривает расширение судебной реформы; укрепление новосозданных объединенных территориальных громад; поощрение молодежного лидерства и инноваций.

реформы, USAID
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