Путин поделился своим мнением о Зеленском

Президент России Владимир Путин сказал, что не отказывается от контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

«А я что, отказывался? Мне никто не предлагал», — цитируют Путина российские СМИ.

«Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но, одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то», — сказал он.

Путин признал, что у Зеленского есть талант перевоплощения, однако отметил, что качества, необходимые политику, новый президент Украины не успел проявить.

«Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Поживем, увидим, посмотрим», — сказал он.