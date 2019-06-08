На смартфоны Huawei больше нельзя будет установить Facebook, WhatsApp и Instagram

Компания Facebook Inc запретила предустанавливать свои приложения на телефоны Huawei. Об этом пишет Reuters.
Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения и получать обновления. Но на новых телефонах Huawei больше не будет предустановленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.
Поставщики смартфонов часто заключают коммерческие соглашения, чтобы предварительно установить популярные приложения, такие как Facebook. Приложения, в том числе Twitter и Booking.com, также поставляются предварительно установленными на телефонах Huawei на многих рынках.
Этот шаг Facebook ослабляет перспективы продаж смартфонов Huawei Technologies Co Ltd, которые были крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии.
Напомним, что ранее американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.
Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании — это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.
Это стало результатом введения против компании санкций. США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний якобы сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.
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