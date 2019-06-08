Иностранцы продолжают выводить деньги из России

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

Худшей по данному показателю издание называет неделю, завершившуюся 5 июня — за этот период из России вывели $153 млн, а за предыдущие семь дней — $86 млн. Суммарно же, потери российского рынка от ухода иностранных инвесторов за последние пять месяцев сопоставимы с объемом средств, которых фонды лишились в апреле — октябре 2018 года -$1,1 млрд.

Инвесторы усилили отток из российских фондов весной из-за ожидания сильного ужесточения санкций против России к концу первого квартала, заявил изданию директор по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса.

Старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили считает, что уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви дало иностранцам «дополнительный повод считать данные риски скорее недооцененными». В конце весны же влиять на ситуацию стали макроэкономические действия США, пояснил он.

«Торговые войны не способствуют оптимизму в отношении любых развивающихся рынков в целом», — сказал Окромчедлишвили и добавил, что с учетом корреляции на нефтяном рынке в последние несколько недель вывод средств из России вполне объясним.

Аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов заявил, что в ближайшие несколько недель поведение зарубежных инвесторов вряд ли изменится. «Скорее стоит ожидать дальнейшего оттока, так как санкционные риски по-прежнему высоки, а темпы роста мировой экономики продолжают замедляться», — заявил он.

В 2018-м прямые инвестиции в Россию из-за рубежа снизились более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, до $8,8 млрд. Чистый отток инвестиций из экономики РФ, то есть разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями, достиг $23,1 млрд, это крупнейшее значение с 2014 года.

Среди причин для сокращения инвестиций в экономику России представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, называли административные барьеры, политические процессы и непредсказуемость рынка.