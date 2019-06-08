Президент Молдовы пока не будет распускать парламент – дал депутатам еще несколько дней

Президент Молдовы Игорь Додон даст парламентским фракциям еще несколько дней на переговоры о формировании парламентского большинства. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу.

«Ни один закон не обязывает меня подписать указ о роспуске парламента. Сегодня я его не подпишу. В понедельник я приглашу партии на консультации, как того требует конституция», — сказал Додон.

После выборов 24 февраля Молдова впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут избрать председателя законодательного собрания, сформировать органы управления и правительство. В пятницу Конституционный суд (КС) Молдавии решил, что 7 июня время, отведенное парламенту на формирование правительства, истекло. В субботу КС повторил, что, «согласно конституционным положениям, трехмесячный срок (90 дней), в течение которого вновь избранный парламент должен формировать правительство, начинается со дня утверждения выборов». Этим днем было 9 марта, если отсчитать 90 дней, то последним сроком формирования правительства была пятница, 7 июня.

В 101-местный парламент Молдовы по результатам выборов прошли три крупных формирования: поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и блок Acum («Сейчас») с 26 мандатами.