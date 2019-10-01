Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России для Коломойского

Поправка председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса к законопроекту позволила предприятиям Игоря Коломойского начать импорт электроэнергии из России. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

«Как свидетельствуют данные на сайте „Укрэнерго “, сегодня состоялась первая поставка электроэнергии из России. И поставляется она фирмами Коломойского на ... фирмы Коломойского», — написал Трохимец.

Эксперт напомнил, что именно Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России, убедив депутатов, что это позволит демонополизировать рынок и значительно снизить тарифы на электричество для потребителей. Однако не сообщил, что под потребителями он имел в виду предприятия бизнесмена Игоря Коломойского, которые будут получать дешевую электроэнергию из России.

«С трибуны Верховной Рады господин Герус, который является уже высокопоставленным лицом, заявлял, что норма об обязанности продавать электроэнергию на рынке на сутки вперед из стран, не являющихся стороной Энергетического Сообщества, является дискриминационной по отношению ко всем, кроме ЕС, и должна быть исключена. Кроме того, свободный импорт электроэнергии из России и Беларуси якобы позволит демонополизировать рынок электроэнергии и значительно снизить тарифы для потребителей. Забыл только сказать для каких именно потребителей», — написал Трохимец.

Напомним, первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была осуществлена сегодня. Поставка была проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским. Эта компания была крупнейшим поставщиком газа «Укрнафты» на «Днепроазот», входящий в группу Коломойского, а также газа другого добытчика олигарха «Укрнефтебурение» на государственных тендерах. Кроме того, ее основатель Андрей Короткевич-Лещенко также является партнером в газовой компании ООО «Укр-Альянс Групп», которая участвует в торгах на поставку газа на ProZorrо, используя справки, выданные «Укрнефтебурение».