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Схемы Коломойского в энергетике уничтожают угольную промышленность и тепловую генерацию, - Волынец

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Схемы Коломойского в энергетике уничтожают угольную промышленность и тепловую генерацию, - Волынец

Коррупционные схемы Игоря Коломойского в энергетике приведут к уничтожению угольной промышленности и тепловой генерации.
Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии журналисту, пишет «Главком».

Лидер профсоюза отметил, что бизнесмен Игорь Коломойский уже ввел коррупционную схему в госпредприятии «Центрэнерго», которому через свою компанию продает уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию предприятие продает ферросплавным заводам олигарха по заниженному тарифу. В результате «Центрэнерго» миллиардные убытки и приближается к банкротству.

«Прямо скажу, что господин Коломойский сегодня заинтересовался электроэнергетикой, угольной промышленностью, которые являются для него непрофильным бизнесом. Он в силу лоббистских действий, привлекая суды, получил доступ к дешевой электроэнергии через государственное предприятие „Центрэнерго“. Они работают себе в убыток, они стают банкротами, а заодно уничтожаются шахты, потому что 75% стоимости электроэнергии на тепловых генерациях — это стоимость угля. Уголь завозится из-за рубежа также по высоким ценам, где есть попытки сесть на потоки и получить 20% откатов на иностранном угле, и дальше деньги в оффшорах работают», — сказал Волынец.

По его мнению, действия Коломойского уничтожают отечественную угольную промышленность и тепловую генерация. А это в свою очередь приведет к увеличению энергозависимости Украины. «Если мы уничтожим тепловые электростанции и угольную промышленность, не будет независимого государства», — подчеркнул Волынец.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

Народный депутат Михаил Бондарь считает, что есть все основания утверждать, что в «Центрэнерго» создана и работает система преступных коррупционных сделок, в результате которой разворовываются госсредства, а компания «Центрэнерго» искусственно доводится до банкротства. Нардеп Бондарь направил депутатское обращение к Минэнергетики, НАБУ и ФГИ с требованием провести проверку коррупционных сделок, которые Коломойский организовал на «Центрэнерго».

 

Игорь Коломойский, Михаил Волынец, энергорынок
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