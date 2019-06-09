Президент Молдовы попросил помощи мирового сообщества в вопросе передачи власти

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Демократическая партия не собирается мирно передавать власть, поэтому власти обратятся к мировому сообществу с призывом стать посредником в вопросе мирной передачи власти.
«Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», — написал Додон на своей странице в Facebook.
По словам президента, выбор решения парламента и нового правительства «встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока».
«Мы, граждане Молдовы с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, можем объединиться ради общей цели: освобождения Молдовы от криминального, диктаторского режима. Важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу. Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернём с пути», — заявил Додон.
Он также призвал людей не поддаваться на угрозы и провокации и не участвовать в уличных акциях, организованных Демпартией, поскольку ситуация в стране уже изменилась.
Пророссийская Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.
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