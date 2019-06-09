В Германии рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума

Через две недели после выборов в Европарламент уровень поддержки сестринских партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза упал до самого низкого в истории показателя. Самой популярной в Германии партией остаются Зеленые. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и ntv, передает DW.
Сейчас ХДС/ХСС поддерживают лишь 24% избирателей — это на два процентных пункта ниже, чем неделю назад.
В то же время рейтинг партии «Союз 90/Зеленые», которая сейчас имеет самый высокий уровень поддержки среди респондентов, остался на уровне 27%.
«Поддержка Социал-демократической партии Германии составляет 12% что также является самым низким уровнем за последние годы.
Столько же имеет правопопулистская „Альтернатива для Германии“, которая за неделю улучшила свой рейтинг на один процентный пункт», — говорится в сообщении. Далее следуют Левая партия и Свободная демократическая партия, их поддерживают по 8 процентов избирателей. Другие партии вместе имеют поддержку 9 процентов респондентов.
На выборах в Европарламент Зеленые набрали 20,5% голосов — по сравнению с последними выборами 2014 года эта партия улучшила свой результат в два раза. Блок ХДС/ХСС получил 28,9%, а СДПГ — 15,8%.
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