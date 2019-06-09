Первая десятка «Слуги народа»: советники Зеленского, Ткаченко и борец

В первую пятерку избирательного списка партии «Слуга народа» вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советник президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.
Об этом объявил со сцены ведущий съезда партии в воскресенье в Киеве.
Шестым номером на выборы идет руководитель digital-направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров, 7 — руководитель штаба партии Александр Корниенко.
Под 8 номером в списке эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская, 9 — гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.
Замыкает десятку борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016