Первая десятка «Слуги народа»: советники Зеленского, Ткаченко и борец

В первую пятерку избирательного списка партии «Слуга народа» вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советник президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.

Об этом объявил со сцены ведущий съезда партии в воскресенье в Киеве.

Шестым номером на выборы идет руководитель digital-направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров, 7 — руководитель штаба партии Александр Корниенко.

Под 8 номером в списке эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская, 9 — гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

Замыкает десятку борец греко-римского стиля Жан Беленюк.