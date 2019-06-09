Президент Молдовы пригласил посредников из-за рубежа для урегулирования кризиса в стране

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил иностранных посредников для урегулирования политического кризиса в стране, где сложилось двоевластие. Об этом он заявил в воскресенье в ходе брифинга в парламенте.
«Мы обратились к международным партнерам, чтобы они выступили посредниками, если можно. Пусть приезжают, сформируют группу из трех-четырех, чтобы был мирный переход власти. Если не получится мирно, то мы выведем людей на улицу, обратимся с призывом к мирным протестам. Это решение может быть принято завтра или послезавтра, в зависимости от ситуации», — сказал президент.
«Последние часы мы получаем много подтверждений и поздравлений со стороны наших внешних партеров по поводу легитимности процесса, который был вчера в парламенте. Мы понимаем, что наши оппоненты — я имею ввиду от Демократической партии Плахотнюка — не хотят признать и мирно передать власть», — отметил он.
Додон считает, что предпосылок для роспуска парламента нет. «Все были уверены, что лимит на формирование правительства истекает 9 июня», — заверил президент. Однако Конституционный суд, который, по его словам, контролируется демократами, установил предельный срок на 7 июня. Причем сообщил об этом 8 июня.
8 июня поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блоком Acum («Сейчас») нашли консенсус. Они сформировали органы управления парламентом и правительство. Однако Демпартия не признала новое правительство, а подконтрольный ей Конституционный суд объявил все решения парламента нелегитимными.
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