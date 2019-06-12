Польша купит у США истребители F-35

Польша закупит у Соединенных Штатов «множество» истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

По данным агентства, американский лидер отметил, что может отправиться с визитом в Польшу, но даты пока не установлены.

Отметим, что в настоящее время идут переговоры о переброске дополнительных американских войск в Польшу. Предполагается, что туда отправятся по меньшей мере 1000 солдат. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих.

С просьбой увеличить американское военное присутствие президент Польши Анджей Дуда обращался в прошлом году. Он обещал, что Варшава потратит $2 млрд на создание военной базы под названием «Форт Трамп». В Вашингтоне идея понравилась, однако от идеи разместить всех солдат в одном месте там отказались. Помимо этого не до конца решен вопрос с финансированием группировки.