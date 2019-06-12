Илон Маск заявил о возможности создания машины-подводной лодки, как в фильме о Джеймсе Бонде

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что у Tesla есть проект автомобиля, который сможет ездить по суше и перемещаться под водой. По его словам, технически это осуществимо, но большого спроса на такие машины не будет.
В ходе встречи с акционерами Маску был задан вопрос, есть ли у него планы создать автомобиль-амфибию, сообщает Business Insider. «Забавно, что вы решили спросить меня об этом, потому что у нас есть проект машины-субмарины, напоминающей автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который любил меня», — сказал он.
Маск рассказал, что показанная там машина — «самое крутое, что он видел в кино», а потому себе он приобрел Lotus Esprit 1976 года, который и послужил прототипом для автомобиля из фильма.
Бизнесмен заявил, что создать машину-субмарину будет сложно, однако технически это возможно. «Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха. Большого спроса на такие машины не будет, рынок слишком мал», — добавил он.
Отметим, что финансовые дела у Tesla складываются не лучшим образом. Так, по итогам первого квартала чистый убыток компании по производству электромобилей составил $702 млн.
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