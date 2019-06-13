Президент Молдовы призвал чиновников и силовиков поддержать новое правительство

Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство страны. Как отметил в четверг глава государства на своей странице в Facebook, это уже сделали «ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие».

«Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это», — написал президент.

По его словам, 80% госслужащих «выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий» со стороны контролирующей власть в стране Демократической партии Молдовы. Додон посоветовал главам министерств, прокуратуры и Конституционного суда уйти в отставку, чтобы «не становиться участником узурпации власти».