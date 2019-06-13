В СБУ заявили о предотвращении диверсии, грозившей оставить без воды Харьков и Лозовую

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры области завербованным ФСБ России местным жителем.
«Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ „А“ задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки „Днепр“ КП „Харьковводоканал“ в поселке Краснопавловка», — сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.
В спецслужбе отмечают, что по словам задержанного, в феврале 2019г он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.
«Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая», — говорится в сообщении.
Указанному гражданину Украины объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 («Диверсия») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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