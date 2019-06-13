Компания, которую НАБУ подозревает в растрате средств, получила еще 20 млн на «Стену»

В конце мая частная фирма ООО «Стройцентр Витязь» получила еще 20 миллионов гривен аванса со счета Государственной казначейской службы за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщает проект «Марлин».

Так, с 2015 года «Стройцентр Витязь» является одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе. Директору и основателю данной фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

По данным журналистов «Слидство.Инфо», за все время строительства «Стены» «Стройцентр Витязь» на начало этого года получил от Госпогранслужбы более 135 миллионов гривень.

В апреле стало известно, что ООО «Стройцентр Витязь» получила первые 20 миллионов гривен в этом году. Таким образом сумма средств, перечисленная из бюджета на эту частную фирму в рамках проекта «стена», достигает 175 миллионов гривен.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.