Президент Молдовы призвал сограждан выйти поддержать новое правительство

Президент Молдовы Игорь Додон призвал жителей страны, поддерживающих новое правительство, принять участие в марше 16 июня в Кишиневе. Об этом в четверг глава республики сообщил в ходе брифинга.
«Приглашаю вас принять участие в Народном марше в поддержку нового парламентского большинства и правительства. Это будет мирная акция», — сказал Додон.
По его словам, в демонстрации, в частности, примут участие сторонники Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum, которые сформировали парламентское большинство.
Участники демонстрации соберутся у здания парламента, откуда пройдут колонной по главному бульвару Кишинева.
«Чем больше нас будет, тем быстрее произойдет мирный процесс передачи власти», — отметил президент.
Напомним, что парламент Молдовы почти три месяца не мог договориться о правящей коалиции. Кризис удалось преодолеть, когда поддерживающая президента Игоря Додона ПСРМ и проевропейский блок Acum объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а премьер-министром стала Майя Санду, один из лидеров Acum.
Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд страны, который признал данные решения незаконными. Судьи посчитали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.
Представители ЕС, Россия, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента, однако сформированное им правительство не может приступить к исполнению своих обязанностей, так как госучреждения заблокированы сторонниками ДПМ. Не признает новую власть и полиция.
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