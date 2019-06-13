Международные резервы РФ побили пятилетний рекорд

Согласно данным российского Центрального банка, международные резервы России по состоянию на 7 июня составили $502 млрд. В последний раз они составляли более $500 млрд в начале 2014 года — 3 января ЦБ РФ оценил их в $510,5 млрд, а уже 10 января — в $499,1 млрд.

Уже к концу 2014 года резервы сократились до $388,5 млрд, тренд сохранился и в начала 2015 года. Наименьшее значение за эти пять лет — $350,5 млрд — было зафиксировано в середине апреля. С тех пор сохранялся общий тренд на рост. Впервые с 2014 года резервы преодолели порог в $400 млрд в апреле 2017 года.

С начала 2019 года резервы увеличились почти на $35 млрд: на 4 января они составляли $468,5 млрд.

За последнюю отчетную неделю их объем увеличился на 1,5%. Как сообщили в ЦБ, это произошло из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты.

Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги. Власти могут использовать их для покрытия дефицита платежного баланса и влияния на валютный курс, среди прочего.

В прошлом году российский Центробанк закупил рекордный объем золота — резервы увеличились на 8,8 млн тройских унций до 67,9 млн (или на 15%). Объем золотых резервов по итогам года оценивался в $86,9 млрд.