Золото впервые обошло доллар в резервах РФ

Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США, следует из обнародованной 11 января статистики Банка России. Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля российского ЦБ на середину 2020 года.
По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).
По сравнению с предыдущим таким обзором, отражавшим данные на конец марта 2020 года, доля золота в российских резервах выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%.
До марта 2018 года Банк России держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц. Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд.
Параллельно Банк России наращивал долю золота в своих резервах. В 2016–2018 годах она колебалась в диапазоне 15–17%, а в декабре 2020 года составила почти 23%. При этом с апреля 2020 года Банк России больше не закупает золото: в физическом выражении его запасы остаются на уровне 73,9 млн тройских унций, но их стоимость за этот период выросла на 12%, или $13,8 млрд, благодаря росту мировых цен на драгоценный металл. В 2020 году цены на золото повысились почти на 25% — наилучший результат с 2010 года.
Самую же большую долю в валютных активах Банка России занимает евро — 29,5%, или $165,5 млрд, по состоянию на середину 2020 года.
На китайский юань приходится 12,2% золотовалютных активов. Британский фунт и японская иена формируют 5,9 и 3,9% российских активов соответственно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016