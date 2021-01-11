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Золото впервые обошло доллар в резервах РФ

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Золото впервые обошло доллар в резервах РФ

Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США, следует из обнародованной 11 января статистики Банка России. Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля российского ЦБ на середину 2020 года.

По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).

По сравнению с предыдущим таким обзором, отражавшим данные на конец марта 2020 года, доля золота в российских резервах выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%.

До марта 2018 года Банк России держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц. Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд.

Параллельно Банк России наращивал долю золота в своих резервах. В 2016–2018 годах она колебалась в диапазоне 15–17%, а в декабре 2020 года составила почти 23%. При этом с апреля 2020 года Банк России больше не закупает золото: в физическом выражении его запасы остаются на уровне 73,9 млн тройских унций, но их стоимость за этот период выросла на 12%, или $13,8 млрд, благодаря росту мировых цен на драгоценный металл. В 2020 году цены на золото повысились почти на 25% — наилучший результат с 2010 года.

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Самую же большую долю в валютных активах Банка России занимает евро — 29,5%, или $165,5 млрд, по состоянию на середину 2020 года.

На китайский юань приходится 12,2% золотовалютных активов. Британский фунт и японская иена формируют 5,9 и 3,9% российских активов соответственно.

Россия, золото, ЗВР
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