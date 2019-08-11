Bloomberg предсказал, что Россия вытеснит Саудовскую Аарвию с четвертого места по золотовалютным резервам

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит. За последние четыре года российские резервы выросли на 45% и в июне составили $518 млрд, пишет агентство, ссылаясь на данные МВФ. При этом размер золотовалютных резервов Саудовской Аравии, которые в 2015 году превышали $600 млрд, в июне составлял $527 млрд.
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после нового пакета санкций США, который дал Москве повод продолжать аккумулировать наличные.
«Путин полон решимости минимизировать риски рефинансирования для России, поэтому поддержал ответственную фискальную политику», — отметил главный экономист британской Renaissance Capital Чарльз Робинсон.
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов. На первом месте находится Китай, за ним следуют Япония и Швейцария.
Новые американские санкции, связанные с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, вступят в силу во второй половине августа. Госдепартамент США объявил, что ограничения будут распространяться на участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а также на валютное кредитование американскими банками «российского суверена».
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