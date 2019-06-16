Европейские страны могут ввести санкции против Мадуро

Ряд европейских стран рассматривает возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников боливарианской республики. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов и членов венесуэльской оппозиции, которые знакомы с этими планами, сообщает Associated Press (AP).

Ограничения, по словам источников агентства, могут быть связаны с репрессиями властей республики против своих политических противников. Речь, по информации собеседников Associated Press, идет о финансовых ограничениях и ограничениях на въезд в определенные страны. Санкции, указывают источники агентства, обдумывают, в частности, власти Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов. При этом Европейскому совету подобная инициатива пока так и не была предложена.

Нет и согласованности относительно сроков введения подобных санкций и тех, кто в итоге должен под ними оказаться, пишет AP. Это агентство объясняет страхом европейских государств сорвать такими действиями переговоры относительно выхода Венесуэлы из кризиса. Тем не менее обсуждение возможных ограничений продолжается.

Мадуро, по словам двух источников агентства, входит в число десятков венесуэльских чиновников, в отношении которых, по мнению западных стран, должны быть применены ограничения. Однако окончательного решения по поводу того, вносить ли президента боливарианской республики в черный список или нет, так и не принято, говорят собеседники AP.

Большего согласия европейские страны, по их словам, достигли в вопросе о санкциях против высокопоставленных военных чиновников Венесуэлы и работников судебных органов страны. Именно они, уверены собеседники Associated Press, сыграли важную роль в арестах союзников лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо. Также в европейском черном списке рискует оказаться венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес. Его источники AP связывают с отключением вещания в Венесуэле испанской телекомпании Antena 3 и британский BBC в этом году.

Отметим, что для того, чтобы санкции против кого-либо были введены со стороны ЕС, эти ограничения должны поддержать все 28 стран-членов блока. Однако по меньшей мере четыре из них — Италия, Греция, Словакия и Кипр — не признают Гуаидо как законного лидера Венесуэлы.