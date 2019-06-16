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Трамп опроверг активизацию американских кибератак на Россию

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Трамп опроверг активизацию американских кибератак на Россию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что США активизировали свои попытки по внедрению в российские электросети и значительно усилили кибератаки на Москву. Эти данные, заверил американский лидер в своем Twitter, не соответствуют действительности. Накануне об этом со ссылкой на действующих и бывших сотрудников правительства США сообщила газета The New York Times.

О ней, реагируя на это, президент Соединенных Штатов, в частности, отозвался как о «Неудачливой New York Times» (The Failing New York Times). «Верите ли вы, что она только что опубликовала статью, в которой утверждается: США значительно усиливают кибератаки на Россию», — обратился политик к своей аудитории в микроблоге.

«Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты», — отозвался Трамп. New York Times, уверен президент, «отчаянно нуждалась в истории, любой истории, даже если она была плоха для страны, а также неправдива».

«Что-то сопровождает наши коррумпированные СМИ сегодня», — продолжил глава государства, заметив, что сейчас они «сделают или скажут что угодно без единой мысли о последствиях». «Это настоящие трусы и, без сомнения, враги людей!» — резюмировал президент. Ожидают ли эти издания какие-либо санкции, он не уточнил.

Накануне NYT со ссылкой на источники сообщила о том, что американские специалисты рассматривают возможность размещения в российских электросетях вредоносного кода, который, с одной стороны, будет предупреждением, а с другой — может использоваться для кибератак.

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Разведывательные действия в системе управления энергосистемой России США, по данным собеседников издания, ведут с 2012 года, однако теперь их действия стали более активными, говорили собеседники газеты. При этом Трамп, указывали два источника издания, о планах американских специалистов внедрить в российские сети код для слежения и кибератак уведомлен не был.

Россия, Дональд Трамп, кибератаки, политика Трампа
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