Евросоюз начнет переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Евросоюз должен запустить переговоры о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии в ближайшее время. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник по прибытии на встречу глав МИД стран-участниц ЕС.
«Сегодня исполняется ровно один год после подписания Преспанского соглашения (о смене названия Македонии на Северную Македонию, что сняло конфликт с Грецией — Ред.). Это соглашение продемонстрировало силу политического лидерства и мужества политиков. Надеюсь, страны ЕС примут во внимание этот пример, особенно в контексте обсуждения в ближайшие дни вопроса открытия переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении, которые, как я считаю, должны начаться как можно раньше», — заявила Могерини.
Отметим, что в настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии — формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.
Главными сторонниками продолжения расширения сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, в то же время в «старых» странах ЕС усиливаются евроскептические настроения.
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