В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока-2»

Укладка труб «Северного потока-2» в водах Дании завершена. Достраивающая финальный участок газопровода трубоукладочная баржа «Фортуна» в воскресенье покинула исключительную экономическую зону Дании.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Судно направляется в Померанскую бухту, свидетельствуют данные порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder.
В непосредственной близости от «Фортуны» находятся суда снабжения «Балтийский Исследователь», «Катунь», «Сивуч», ледокол «Владислав Стрижов», многофункциональные аварийно-спасательные суда «Мурман» и «Капитан Беклемишев», многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери» и попавшее под санкции США в пятницу судно «Остап Шеремета».
Все суда, ходящие под российским флагом, кроме «Венгери», находятся под санкциями США.
Напомним, Россия обвинила США в «подрыве отношений» из-за санкций по «Северному потоку-2».
Ранее США обновили санкционный список в отношении участников «Северного потока-2».
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