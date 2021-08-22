В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока-2»

Укладка труб «Северного потока-2» в водах Дании завершена. Достраивающая финальный участок газопровода трубоукладочная баржа «Фортуна» в воскресенье покинула исключительную экономическую зону Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Судно направляется в Померанскую бухту, свидетельствуют данные порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder.

В непосредственной близости от «Фортуны» находятся суда снабжения «Балтийский Исследователь», «Катунь», «Сивуч», ледокол «Владислав Стрижов», многофункциональные аварийно-спасательные суда «Мурман» и «Капитан Беклемишев», многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери» и попавшее под санкции США в пятницу судно «Остап Шеремета».

Все суда, ходящие под российским флагом, кроме «Венгери», находятся под санкциями США.

Напомним, Россия обвинила США в «подрыве отношений» из-за санкций по «Северному потоку-2».

Ранее США обновили санкционный список в отношении участников «Северного потока-2».