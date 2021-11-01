Дания не поддерживает «Северный поток – 2»

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу «Северный поток — 2», датское правительство выступает против реализации данного проекта. Об этом заявила в понедельник ТАСС премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

«Датское правительство по-прежнему выступает против „Северного потока −2“. Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — сказала она.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор — Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.