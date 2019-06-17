Войти
Зеленский анонсировал послабления для малого и среднего бизнеса
реформы
Зеленский анонсировал послабления для малого и среднего бизнеса
Супрун рассказала, что тополиный пух не вызывает аллергию
позиция
Супрун рассказала, что тополиный пух не вызывает аллергию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Албании депутаты начали процесс отстранения президента от должности

123
В Албании депутаты начали процесс отстранения президента от должности

Процесс отстранения от должности президента Албании Илира Меты официально начался в стране после того, как депутатская группа правящей Социалистической партии Албании передала соответствующее требование в органы парламента. Об этом в понедельник сообщает Албанское телеграфное агентство (АТА).

По его данным, требование отставки действующего главы государства уже подписали 55 депутатов, что на 20 голосов превышает установленное законом количество подписей, необходимых для начала процедуры. Поводом для ее инициирования послужило решение президента Меты о переносе назначенных на 30 июня муниципальных выборов. По словам координатора правящей Социалистической партии Албании Тауланты Балы, оно является грубым нарушением конституции республики.

«Указ 2019 года вступает в прямое противоречие с конституционными принципами парламентской республики и полномочиями президента. Принцип народовластия в соответствии с основным законом страны серьезно нарушен», — приводит агентство слова Балы. Вместе с тем, как подчеркнул он, «глава государства грубо нарушил принцип периодичности выборов».

Для отстранения президента от должности, как указывает АТА, необходимо заручиться поддержкой 94 парламентариев, то есть двух третей албанского парламента. Кроме того, решение об отставке главы государства в свою очередь должно быть подтверждено Конституционным судом Албании. Однако эта высшая судебная инстанция не функционирует более года. На данный момент есть только один судья с истекшим мандатом, остальные же восемь были отстранены от обязанностей после того, как не прошли необходимую процедуру проверки.

Читайте также: Японские ученые заявили о пользе вина для пожилых людей

В конце мая президент Албании Илир Мета выразил готовность изменить дату проведения муниципальных выборов, изначально назначенных в стране на 30 июня, в связи с внутриполитическим кризисом. Президент Албании неоднократно призывал к примирению конфликтующие стороны, а именно — оппозиционную Демократическую партию (ДП) Люльзима Баши и премьер-министра страны Эди Раму. При этом президент высказал готовность подать в отставку в случае, если это будет способствовать решению внутригосударственного политического кризиса.

Албания
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 июня 2019
Воскресенье, 16 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016