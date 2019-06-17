У Порошенко назвали Гройсмана потерявшим достоинство предателем

Первый вице-спикер ВР, кандидат в нардепы от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко считает заявление премьера Владимира Гройсмана о том, что старые партии, такие как БПП, должны отойти в прошлое, потерей достоинства и здравого смысла. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».
«Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой», — цитирует Геращенко «Украинская правда».
Также она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.
«И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеет, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки, и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления — предательство политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере», — сказала она.
Напомним, что в воскресенье вечером премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV назвал «Блок Петра Порошенко», по спискам которой он был избран в Верховную Раду в 2014 году, «старой партией, которая должна уйти в прошлое».
«Старые партии, такие как БПП, „Батькивщина“ должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — сказал Гройсман.
По мнению премьера, в Верховную Раду девятого созыва должны зайти «новые силы», к которым он относит и свою новосозданную партию «Европейская стратегия».
«Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть „Слуга народа“, „Голос“, есть партия „Украинская стратегия Гройсмана“, которая объединяет профессионалов», — добавил руководитель Кабмина.
Кроме того, Гройсман заявил, что у экс-президента Петра Порошенко не было политической воли изменить ситуацию для детенизации экономики.
«Кое-что мне удалось сделать, но многое не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебная — СБУ, прокуратура, таможенники...», — сказал он.
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