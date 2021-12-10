Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленнский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы работы Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), разблокирование нормандского формата, энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.
«Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали совместные дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», — написал Зеленский в Twitter в пятницу.
Как сообщается на сайте главы государства, в ходе разговора Зеленский отметил готовность Украины продолжить активную работу в рамках «нормандской четверки», а Макрон отметил взвешенную позицию Украины на фоне военной эскалации со стороны РФ и выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению к полноценному режиму прекращения огня, освобождению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ.
В ходе обсуждения вопросов европейской энергетической безопасности Зеленский отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет особую угрозу энергетической безопасности европейских государств. Оба президента подчеркнули важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу, в частности, за счет сжиженного природного газа, отмечается в сообщении.
Макрон положительно оценил усилия Зеленского по проведению реформ в Украине и подтвердил готовность французской стороны всячески способствовать этим усилиям.
Лидеры Украины и Франции договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года на саммите Восточного партнерства.
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