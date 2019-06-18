Россия распродала практически все американские госбумаги

Россия в апреле 2019 года сократила вложения в государственные бумаги США до $12,136 млрд. Месяцем ранее, в марте, они составляли $13,716. Это следует из данных Минфина США, опубликованных на его сайте.
Ниже вложения России в госбумаги были только в мае 2007 года, когда они составляли $11,8 млрд. Позднее, с июня Москва стала резко наращивать этот показатель, и уже в июне вложения составляли $33,5 млрд.
Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010 года и составили $176,3 млрд. В декабре 2014 года вложения России упали ниже $100 млрд до $86 млрд (против $108 млрд в ноябре того же года). Резкое сокращение доли России произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от госбумаг сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политикой диверсификации резервов.
Отметим, в мае стало известно, что Банк России сократил и долю своих активов в долларах с 45,8 до 27,7%. Одновременно с этим активы ЦБ в юанях выросли с 2,6% до 14,1%, а в иенах с 1,5% до 9,7%. Объем активов российского регулятора в золоте увеличился на 31 декабря 2018 года составлял 2077 тонн.
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