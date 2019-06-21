Грузинская оппозиция готовит сегодня новые протесты в Тбилиси

Оппозиция Грузии в пятницу проведет новую акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, где находится парламент страны, заявил глава партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, передает агентство PIA.
«В 19:00 (18:00 по Киеву) мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — сказал Вашадзе.
Оппозиция требует отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и замены мажоритарной избирательной системы на пропорциональную, добавил лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.
Накануне, 20 июня, в Тбилиси прошли массовые протесты, которые начались после инцидента с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Гаврилов является президентом Межпарламентской ассамблеи православия (это объединение было создано по инициативе Греции в 1993 году и должно содействовать принятию в странах-членах законов, отвечающих интересам православия. — Ред.). И в столице Грузии в четверг проходило заседание организации.
Депутат Гаврилов начал заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Его выступление прервали местные оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание. Гаврилова под охраной вывели из здания, он улетел в Россию.
После этого у здания парламента начался митинг, участники которого требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.
Митинг с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль в итоге разогнала полиция. По последним данным Минздрава Грузии, в результате стычек с полицией пострадали 52 человека. Среди них — 14 гражданских и 38 сотрудников полиции.
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