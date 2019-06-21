Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в российские СМИ. Иск касается работы украинской «дочки» госкорпорации — Проминвестбанка.

«За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Как отмечается, требования исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться профессиональными оценщиками с международной репутацией.

Напомним, что в сентябре 2018 года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. Подача иска от ВЭБа — ответ на это решение. Он касается исполнения соглашения между российским правительством и Кабмином Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года.

ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в него $2,7 млрд. Но с 2014 года банк, как говорится в сообщении ВЭБа, столкнулся с административным давлением и с «дискриминационным правовым регулированием»: «В результате бизнес Проминвестбанка потерпел значительные убытки, и инвестиции ВЭБ.РФ были обесценены».