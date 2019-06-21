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«Батькивщина» обратилась в ГБР с заявлением о доведении до банкротства украинской ГТС

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«Батькивщина» обратилась в ГБР с заявлением о доведении до банкротства украинской ГТС

Партия ВО «Батькивщина» обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления — доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы (ГТС), заявляет ее лидер, народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

«Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству», — сообщила Тимошенко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу в Киеве.

Она утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воли премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, тогдашнего президента Петра Порошенко и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева «просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счётам».

По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.

Лидер «Батькивщины» также сообщила, что ее команда обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помешать «этой афере».

«Поэтому мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы полностью изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально сегодня лишают Украину нашей самой ценной собственности», — рассказала Тимошенко.

Она напомнила, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать.

По ее словам, в свою очередь правительство Владимира Гройсмана приняло постановления № 484 и № 496, которые предусматривают, что новосозданному публичному акционерному обществу «Магистральные газопроводы Украины» передаётся полностью все имущество, хранилища, транспортная система.

Тимошенко также отметила, что согласно этим постановлениям компания «Магистральные газопроводы Украины» полностью выводятся из системы управления государства и передается в управление «неизвестно каким международным кампаниям».

Лидер «Батькивщины» также отметила, что ГТС Украины находится в прекрасном техническом состоянии и на 100% выполняет свою функцию: транспортирует природный газ и в Украину, и в Европу, «и ей не надо никаких миллиардов средств для ее тотальной модернизации».

«Да, некоторые вещи по техническому усовершенствованию делать необходимо, но для этого достаточно тех денег, которые получает ГТС за транзит», — подчеркнула она.

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По ее мнению, те, кто рассказывает, что украинская ГТС устарела, они просто снижают в общественном сознании стоимость и значимость ГТС.

Тимошенко заявила, что ежегодно ГТС приносит Украине $3 млрд.

ГТС, Юлия Тимошенко
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