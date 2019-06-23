ЦИК обжаловала решение суда, обязавшего зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который 21 июня удовлетворил административный народного депутата Александра Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от Социалистической партии Украины в одномандатном избирательном округе № 93.

«ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела», — сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

В связи с этим, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, ЦИК подала 23 июня апелляционную жалобу на вышеуказанное решение апелляционного админсуда.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе № 93 (Киевская обл.), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника». В подтверждение Онищенко дал письмо от собственной общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины».

Суд принял эти аргументы и 21 июня удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування». Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.