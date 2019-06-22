ГБР расследует захват власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

Народные депутаты от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.
Об этом пишет в субботу издание «Зеркало недели».
По информации журналистов, обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по нему уже начались допросы.
Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, «действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...».
По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением».
С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.
Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.
Издание отмечает, что документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
«Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции», — говорится в тексте.
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