Войти
Порошенко уверяет, что никаких дел против него нет
резонанс
Порошенко уверяет, что никаких дел против него нет
Путин закрыл пассажирское авиасообщение с Грузией
дружба народов
Путин закрыл пассажирское авиасообщение с Грузией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

На «округе Кононенко» очередная провокация против кандидата от команды Зеленского

580
На «округе Кононенко» очередная провокация против кандидата от команды Зеленского

В Василькове, который входит в 94-й избирательный округ, где баллотируется один из ближайших соратников бывшего президента Игорь Кононеко, зафиксирована провокация против его основного оппонента, кандидата от «Слуги народа» Александра Дубинского.

23 июня жители города сообщили в соцсетях, что по местному рынку ходят молодые люди спортивного телосложения, якобы «представители Дубинского», и в грубой форме требуют от продавцов предоставить им для ознакомления разрешительные документы. Вызывающее поведение возмутило и работников рынка, и покупателей.

В штабе кандидата Александра Дубинского заявили, что не имеют никакого отношения к молодым люядм и призвали жителей округа вызвать полицию в случае повторения подобного инцидента.

«После регистрации Александра Дубинского кандидатом в народные депутат Украины представители Дубинский всегда и везде ходят с удостоверением. Если к вам на вотчине верного друга экс-президента подходят незнакомцы и представляются членами команды Александра Дубинского, требуйте показать вам документы, удостоверяющие их полномочия. Если документов нет — это провокаторы, действия которых нужно немедленно пресекать. Вызывайте полицию и сообщайте о нарушениях ведения избирательного процесса. Ответственность за такие действия со стороны псевдопредставителей относительно невелика — мошенникам грозит административный штраф, но крайне важно установить заказчиков подобной деятельности, чтобы предотвратить незаконные и грязные методы предвыборной борьбы», — прокомментировали там последнее событие.

Читайте также: В США выбрали самую уродливую в мире собаку

В штабе кандидата от «Слуги народа» напомнили, что это не первая провокация, которую применяют его конкуренты. 18 июня в том же Василькове неизвестные раздавали средства от имени Дубинского.

В ЗеКоманде в организации подобных грязных провокаций прямо винят штаб Кононенко. Представители Игоря Кононенко, в свою очередь, пока никак не комментируют ситуацию.

Игорь Кононенко, досрочные выборы, Александр Дубинский, 94-й округ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 23 июня 2019
Суббота, 22 июня 2019
Пятница, 21 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как Украине бороться с теневой экономикой

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем - нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий - информационных, финансовых и производственных - говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016