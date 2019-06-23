На «округе Кононенко» очередная провокация против кандидата от команды Зеленского

В Василькове, который входит в 94-й избирательный округ, где баллотируется один из ближайших соратников бывшего президента Игорь Кононеко, зафиксирована провокация против его основного оппонента, кандидата от «Слуги народа» Александра Дубинского.

23 июня жители города сообщили в соцсетях, что по местному рынку ходят молодые люди спортивного телосложения, якобы «представители Дубинского», и в грубой форме требуют от продавцов предоставить им для ознакомления разрешительные документы. Вызывающее поведение возмутило и работников рынка, и покупателей.

В штабе кандидата Александра Дубинского заявили, что не имеют никакого отношения к молодым люядм и призвали жителей округа вызвать полицию в случае повторения подобного инцидента.

«После регистрации Александра Дубинского кандидатом в народные депутат Украины представители Дубинский всегда и везде ходят с удостоверением. Если к вам на вотчине верного друга экс-президента подходят незнакомцы и представляются членами команды Александра Дубинского, требуйте показать вам документы, удостоверяющие их полномочия. Если документов нет — это провокаторы, действия которых нужно немедленно пресекать. Вызывайте полицию и сообщайте о нарушениях ведения избирательного процесса. Ответственность за такие действия со стороны псевдопредставителей относительно невелика — мошенникам грозит административный штраф, но крайне важно установить заказчиков подобной деятельности, чтобы предотвратить незаконные и грязные методы предвыборной борьбы», — прокомментировали там последнее событие.

В штабе кандидата от «Слуги народа» напомнили, что это не первая провокация, которую применяют его конкуренты. 18 июня в том же Василькове неизвестные раздавали средства от имени Дубинского.

В ЗеКоманде в организации подобных грязных провокаций прямо винят штаб Кононенко. Представители Игоря Кононенко, в свою очередь, пока никак не комментируют ситуацию.