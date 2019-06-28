Итальянский «Милан» исключен из еврокубков

Итальянский футбольный клуб «Милан» исключен из розыгрыша еврокубков в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS). Команда получила отстранение от УЕФА из-за нарушения правил финансовой фейр-плей в периоды мониторинга в 2015–2017 и 2016–2018 годах.

Таким образом, «Милан», занявший по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии пятое место, не выступит в следующем сезоне в Лиге Европы. Вместо него в еврокубки попал занявший седьмое место «Торино». А «Рома», которая завершила сезон на шестой строчке, получила вместо «Милана» прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» попросит УЕФА исключить команду из еврокубков, чтобы получить дополнительное время на урегулирование вопроса с нарушением требования финансовой безубыточности.

Прошлым летом итальянский клуб уже получал отстранение от еврокубков на два сезона за нарушение правил финансовой фейр-плей. Однако, по решению CAS, он выступил в Лиге Европы в сезоне 2018/19 (на групповом этапе турнира команда заняла третье место в квартете с «Бетисом», «Олимпиакосом» и «Дюделанжем»).

В декабре прошлого года «Милан» был оштрафован УЕФА на €12 млн — такую сумму команда получила в виде призовых за участие в Лиге Европы. На клуб также наложили ограничение, запретив заявлять в еврокубки более 21 футболиста, и предупредили о возможном двухлетнем отстранении в случае новых нарушений правил безубыточности.