Трамп хочет вывести войска из Афганистана и оставить там разведку

Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране разведку. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я бы оставил очень сильную разведку там», — сказал Трамп. Он добавил, что хотел бы «убраться» из Афганистана, но это страна «со множеством хороших мест, где можно спрятаться», и за ней нужно следить.
Заявление Трампа последовало за настойчивыми требованиями талибов переписать черновик мирного договора, согласно которому США выведут свои войска из Афганистана в обмен на обещания лидеров талибов бороться с терроризмом.
«Мы работаем над переписыванием проекта соглашения и включением в него оговорок, которые были согласованы», — сообщил представитель «Талибана» Сухайл Шэхин Associated Press 30 июня на второй день переговоров с посланником США Залмаем Халилзадом.
О выводе войск из Афганистана Трамп заявлял еще до своего президентства в 2013 году. В декабре этого года администрация лидера США собиралась отозвать военных из Афганистана, однако против предложения выступили республиканские законодатели.
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