В День независимости США по улицам Вашингтона пройдут танки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в День независимости страны, который отмечается 4 июля, на улицах Вашингтона будет продемонстрирована военная техника, в том числе и танки. Об этом сообщает телеканал CNN.
«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное... Я собираюсь присутствовать там, и я хочу сказать несколько слов: у нас будут самолеты, лучшие в мире истребители и другие самолеты тоже. И у нас будет несколько танков», — заявил хозяин Белого дома.
Как сообщил CNN источник в Пентагоне, в демонстрации могут быть задействованы и несколько истребителей-бомбардировщиков F-35.
«С танками приходится быть очень осторожными, потому что дорогам обычно не нравится, когда на них тяжелые танки. Так что нам придется поставить их в определенных местах. Но у нас есть новейшие танки «Шерман» и новейшие танки «Абрамс», — отметил Трамп.
По данным USA Today, технику планируется разместить вдоль Национальной аллеи в Вашингтоне, пролегающей от здания конгресса до мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну. В текущем году мероприятие по случаю Дня независимости США решили назвать «Салют Америке» и посвятить американским военным.
В феврале 2018 года Дональд Трамп попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне, вдохновившись парадом на Елисейских полях после посещения праздничных мероприятий в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда Трамп наблюдал за церемонией в качестве гостя по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
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