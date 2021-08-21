Трамп считает, что Байден должен извиниться перед американцами из-за Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнему лидеру Джо Байдену следует извиниться перед американцами за то, как проходит вывод войск из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном в пятницу вечером.
«Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки „Талибан“ военному оборудованию стоимостью $85 млрд», — заявил Трамп. По словам республиканца, при его администрации вывод американских войск не обернулся бы катастрофой.
Во вторник Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод войск США из Афганистана под руководством Байдена стал «самым большим унижением для США». «Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши международные отношения», — указал бывший американский лидер.
Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
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