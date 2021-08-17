Трамп назвал уход из Афганистана позором для США

Неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, который осуществляется администрацией президента США Джо Байдена, стал позором для США. По мнению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, это можно оценить как одну из худших подобных операций в истории.
«Произошедшее вчера в Афганистане заставило вывод наших войск из Вьетнама выглядеть как детскую игру. Возможно, в мировой истории не было операции по выводу войск, которая осуществлялась бы так плохо. Президент, который был избран незаконно, совершил великий позор во многих отношениях для нашей страны», — говорится в распространенном во вторник заявлении политика.
14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны все еще эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств — в аэропорту Кабула давка и паника.
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