Саммит ЕС определил кандидатов на ключевые европейские посты

Лидеры 28 стран — членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
«Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС», — сказал он.
Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.
Также уже стало известно, что Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ в связи с выдвижением на пост главы ЕЦБ.
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