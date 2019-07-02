Саммит ЕС определил кандидатов на ключевые европейские посты

Лидеры 28 стран — членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

«Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС», — сказал он.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Также уже стало известно, что Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ в связи с выдвижением на пост главы ЕЦБ.