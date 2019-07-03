Партия «Слуга народа» создала ZeOpark для кандидатов-клонов

В штабе партии «Слуга народа» призывают информировать о «кандидатах-клонах» в одномандатных округах через специально созданный сайт ZeOpark. Об этом сообщили в среду в пресс-службе политсилы.

«Волонтеры Зе!Команды создали сайт ZeOpark, на котором собирают фото фейковых кандидатов в народные депутаты, которые используют бренд и символику партии „Слуга народа“, не имея к ней никакого отношения. Каждый, кто заметил в своем округе недобросовестную агитацию со стороны кандидатов, не выдвигаемых партией „Слуга народа“, но которые копируют ее фирменный стиль в рекламе, может сфотографировать такую агитацию и добавить фотографию на сайт ZeOpark по ссылке, чтобы о политической „фауне“ кандидатов-лжецов узнала вся Украина», — говорится в сообщении.

На сайте, в частности, указано, что «ZeOpark — территория кандидатов в депутаты, в которых не хватило денег на собственного дизайнера. Обитателей парка руками не трогать и не кормить — уже наелись до вашего прихода».

По словам руководителя избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко, количество политических аферистов, которые маскируются под «слуг народа», увеличивается ежедневно.

«Мы призываем конкурентов к честной борьбе и предупреждаем мошенников об уголовной ответственности за кражу бренда партии и за введение в заблуждение наших избирателей. Подчеркиваю, субъектом выдвижения наших кандидатов является политическая партия „Слуга народа“. Самовыдвиженцы, которые маскируются под „слуг народа“, — это мошенники», — заявил Корниенко.

Отмечается, что фамилии настоящих кандидатов от партии «Слуга Народа» можно проверить на официальном сайте политической силы или на персональных сайтах кандидатов-мажоритарщиков.

Сейчас незаконное использование бренда и стилистики партии «Слуга народа» обнаружено более чем в трети округов по всей Украине, отметили в политсиле.