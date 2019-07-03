Войти
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским
дружба народов
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским
Саммит ЕС определил кандидатов на ключевые европейские посты
решение
Саммит ЕС определил кандидатов на ключевые европейские посты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Партия «Слуга народа» создала ZeOpark для кандидатов-клонов

276
Партия «Слуга народа» создала ZeOpark для кандидатов-клонов

В штабе партии «Слуга народа» призывают информировать о «кандидатах-клонах» в одномандатных округах через специально созданный сайт ZeOpark. Об этом сообщили в среду в пресс-службе политсилы.

«Волонтеры Зе!Команды создали сайт ZeOpark, на котором собирают фото фейковых кандидатов в народные депутаты, которые используют бренд и символику партии „Слуга народа“, не имея к ней никакого отношения. Каждый, кто заметил в своем округе недобросовестную агитацию со стороны кандидатов, не выдвигаемых партией „Слуга народа“, но которые копируют ее фирменный стиль в рекламе, может сфотографировать такую агитацию и добавить фотографию на сайт ZeOpark по ссылке, чтобы о политической „фауне“ кандидатов-лжецов узнала вся Украина», — говорится в сообщении.

На сайте, в частности, указано, что «ZeOpark — территория кандидатов в депутаты, в которых не хватило денег на собственного дизайнера. Обитателей парка руками не трогать и не кормить — уже наелись до вашего прихода».

По словам руководителя избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко, количество политических аферистов, которые маскируются под «слуг народа», увеличивается ежедневно.

«Мы призываем конкурентов к честной борьбе и предупреждаем мошенников об уголовной ответственности за кражу бренда партии и за введение в заблуждение наших избирателей. Подчеркиваю, субъектом выдвижения наших кандидатов является политическая партия „Слуга народа“. Самовыдвиженцы, которые маскируются под „слуг народа“, — это мошенники», — заявил Корниенко.

Читайте также: Избиратели почти всех лидирующих партий поддерживают присоединение Украины к ЕС

Отмечается, что фамилии настоящих кандидатов от партии «Слуга Народа» можно проверить на официальном сайте политической силы или на персональных сайтах кандидатов-мажоритарщиков.

Сейчас незаконное использование бренда и стилистики партии «Слуга народа» обнаружено более чем в трети округов по всей Украине, отметили в политсиле.

досрочные выборы, Слуга народа, ZeOpark
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016