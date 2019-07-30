В Офисе президента ждут начала работы новой Рады не ранее сентября

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что до 1 сентября новоизбранная Верховная Рада вряд ли начнет свою работу.

«Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу», — сказал он на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Богдан отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК Украины сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.

Он также указал, что команда президента активно разрабатывает законодательные инициативы, чтобы выполнять предвыборные обещания президента страны Владимира Зеленского.