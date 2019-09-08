Молдова договорилась с Россией о снижении цен на газ

Президент Молдовы Игорь Додон анонсировал договоренность с РФ о снижении цен на газ.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение... Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится«,- обещает Додон.

О том, насколько именно российский газ станет для молдаван дешевле, неизвестно — размер дисконта остался тайной.

Отметим, что российский газ поступает в Молдову по украинской газотранспортной системе. Из-за сложностей переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» в Кишиневе уже высказывались опасения, что с 1 января 2020 года страна замерзнет без российского газа.