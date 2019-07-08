Избиратели всех ведущих партий не поддерживают «мир любой ценой»

Сторонники ни одной из политических партий за несколько недель до парламентских выборов не поддерживают риторику «мира любой ценой».
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» совместно с социологической службой центра Разумкова.
«Мир любой ценой» не поддерживается избирателями ни одной из партий. Меньше всего «мир любой ценой» поддерживают избиратели партий «Голос» (10%) и «Европейская солидарность» (7%)«, — говорится в результатах исследования.
Больше стремятся к «миру любой ценой» избиратели партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 36,5%, при этом 45% избирателей этой партии считают, что «ради мира следует идти на компромиссы, но не на все».
Кроме того, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. Большинство населения — 49% — считает, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы.
Общенациональный опрос проводился с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах страны за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.
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