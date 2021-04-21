Украинцы считают происходящее на Донбассе войной между Украиной и Россией

64% украинцев придерживаются мнения, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией, свидетельствуют данные социологического исследования об отношении украинского общества к эскалации конфликта на Донбассе, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж маркетинг групп».

По данным исследования, которое были презентовано в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду, 64% опрошенных считают, что на Донбассе происходит вооруженный конфликт/война между Украиной и Россией, 17% указали, что на Востоке Украины происходит вооруженный конфликт между властью Украины и самопровозглашенными республиками («Л/ДНР»), которые поддерживает власть России, 6% — что Украина стала площадкой военных действий, инспирированных Госдепом, 3% — на Востоке Украины происходит гражданский конфликт, инспирированный украинской властью, под видом борьбы с сепаратизмом, 2% — что на Донбассе происходит вооруженный конфликт между властью Украины и самопровозглашенными республиками («Л/ДНР»), Россия к конфликту не имеет отношения.

Так, 70% респондентов главной причиной, которая мешает прекращению вооруженного конфликта/ войны в Донбассе, называют нежелание со стороны власти РФ ее закончить. 24% считают, что причиной является нежелание ее заканчивать со стороны самопровозглашенных республик («Л/ДНР»), 23% — нежелание ее заканчивать со стороны власти Украины, 21% — нежелание ее заканчивать со стороны заинтересованных лиц со стран Запада

На вопрос о том, как вы относитесь к условию России о признании «Л/ДНР» частью Украины, как автономии с правом иметь свои полицию и суды, 53% опрошенных указали, что границы Украины должны быть восстановлены любой ценой, а Луганск и Донецк возвращены в состав Украины, на равных условиях с другими областями.

21% отметил, что нет смысла сейчас возвращать эти территории, стоит заморозить конфликт и оставить все, как есть, пока не появится реального и мирного способа возвращения оккупированных территорий. 7% считают, что «Л/ДНР» должны получить автономию в составе Украины, с правом иметь свои полицию и суды, 2% — что «Л/ДНР» должны присоединиться к России, 1% — что Украина должна признать независимость «Л/ДНР».

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым, в нем приняли участие 1148 респондентов.