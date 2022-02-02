Только 20% украинцев готовы к вооруженному отпору агрессии РФ

Большинство украинцев (65%) убеждены в том, что войну на востоке Украины начала РФ, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 17-22 декабря 2021 года.

68% считают конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков, а внутренним этот конфликт назвали 15% граждан.

При этом в случае нового вторжения РФ около 43% украинцев готовы в той или иной форме приобщиться к отражению агрессии: 10,5% готовы будут присоединиться к Вооруженным силам Украины на фронте, 9% — к добровольческим силам, еще 23% готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, в качестве донора крови и т.п.). Просто постараются выжить и не будут делать ничего особенного — 18,5%, уехать из страны могут попробовать 4%. 22,5% респондентов в принципе не верят, что новое вторжение когда-нибудь произойдет.

За прямые переговоры с оккупационными администрациями и признание их законной властью выступают 14% опрошенных, отказ от членства в НАТО — 8%, за согласие с автономией Донбасса и утрату Крыма — 4%, за согласие с аннексией Крыма в обмен на мир на Донбассе —2% респондентов.

При этом 48% опрошенных считают, что предоставление Украине вооружений и проведение совместных военных учений с США и странами-членами ЕС и НАТО будут сдерживать агрессию РФ, а 33% придерживаются противоположного мнения, что это будет провоцировать РФ.

Для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы, но далеко не на все — такое мнение продолжает превалировать в общественном мнении с самого начала конфликта, его поддерживают 50% опрошенных. Тех, кто готов к миру любой ценой —15%. А вот в том, что мира можно добиться только с позиции силы, когда одна из сторон победит, убеждены 20%.

Политическое будущее оккупированных территорий Донбасса большинство опрошенных (54%) видят как возвращение под контроль Украины на тех же условиях, что и до начала конфликта. Автономию поддерживают 13%, другой вид большей независимости от Киева — 10%. Полную независимость т.н. «ДНР» и «ЛНР» или их вхождение в состав РФ имеет по 3% сторонников.

Исследование проводилось во всех подконтрольных правительству регионах Украины среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.