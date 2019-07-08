Луценко заявил о связи бенефициаров NewsOne с российским «Промсвязьбанком»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского «Промсвязьбанка», через который Кремль финансирует войну против Украины.
«Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», — сказал Луценко журналистам в понедельник.
По его словам, «Промсвязьбанк» определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.
«Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе, войны против Украины, с другой стороны — он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО применил санкции к этому телеканалу», — сказал генпрокурор.
На своей странице в Фейсбук Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратурой.
«Эта информация является достаточной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования», — пояснил он.
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