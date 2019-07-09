Июнь могут признать самым жарким в истории метеонаблюдений в Северном полушарии

Июнь 2019 года претендует на то, чтобы стать самым знойным первым месяцем лета в истории метеонаблюдений в Северном полушарии, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Июль 2019 года может быть признан самым жарким за всю историю наблюдения в Северном полушарии», — сказал Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По его словам, точно об этом можно будет говорить через месяц, когда метеорологи уточнят свои данные. «Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года», — добавил Вильфанд.
Экстремальная жара установилась нынешним летом в Европе. Многие европейские страны присвоили длящемуся периоду жары высочайшие уровни опасности.
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